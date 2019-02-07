HMD Global опубликовал фото смартфона Nokia 9 PureView

Хельсинки, , 11:33 — REGNUM Официальный пресс-релиз Nokia 9 PureView опубликовал 7 февраля сайт 91mobiles.com.

На фото телефона можно увидеть, что смартфон оснащен пятью камерами и сканером отпечатков пальцев для разблокировки гаджета касанием экрана. Наушники и обычный набор датчиков расположены над экраном. У данной модели смартфона толстые рамки над и под дисплеем.

Эксперты ожидают, что 5-кратного или даже 10-кратного оптическое увеличение без потерь на телефоне.

По предварительным данным, Nokia 9 PureView построен на SoC Qualcomm Snapdragon 845, оснащен экраном AMOLED диагональю 5,99 дюйма разрешением 2К, 6−8 ГБ оперативной памяти, аккумулятором емкостью 4150 мА·ч.

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