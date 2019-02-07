Дальнейшую судьбу телескопа «Спектр-Р» определит РАН

Москва, , 11:15 — REGNUM Стоит ли дальше продолжать попытки получить отклик от российского космического телескопа «Спектр-Р», который в январе 2019 года перестал реагировать на команды с Земли, или стоит их, должна решить Российская академия наук. Об этом 7 февраля заявил советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по науке Александр Блошенко.

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"Академия наук должна сказать, есть ли у них планы на этот аппарат, надо ли продолжать пытаться отправлять аппарату команды с Земли», — приводит ТАСС слова Блошенко.

Он отметил, что пока, несмотря на регулярные попытки, так и не удалось восстановить связь с телескопом. При этом, по его словам, в нынешнем состоянии аппарат может просуществовать «до лета точно».

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Как сообщало ИА REGNUM, запуск космической обсерватории «Спектр-Р» для изучения Вселенной состоялся летом 2011 года. Его гарантийный срок истёк в 2014 году, однако аппарат продолжал работать. Связь с телескопом была потеряна 11 января 2019 года. В Роскосмосе подтвердили наличие проблем в работе служебных систем космического аппарата «Спектр-Р». Предпринятые попытки восстановить связь с аппаратом с использованием всех имеющихся на сегодняшний день способов связи оказались безуспешными.

Ранее член-корреспондент РАН Юрий Ковалев заявил, что космический телескоп «Спектр-Р» превзошёл все свои ожидания. Изначально учёные рассчитывали, что космическая обсерватория будет активно работать в 1,5 раза меньше и в 2,5 раза короче отведённого гарантийного срока.

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