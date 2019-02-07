Четверг, 7 Февраля 2019 года
11:47:44 МСК

Подростки в Кении создали приложение для борьбы с женским обрезанием

Техника

6 февраля во всем мире отмечается день по борьбе с женским обрезанием

Найроби, 7 февраля 2019, 11:14 — REGNUM  Группа подростков из Кении создала приложение i-Cut для помощи девушкам, подверженным калечащим операциям на женских половых органах. Об этом сообщает CNN Africa.

Студентки Стейси Овино, Синтия Отьено, Пьюрити Ачинг, Маскрин Атьено и Иви Акиньи называют себя «реставраторы». Они были единственными представителями из Африки в Technovation Challenge, проводимом в 2017 году в Силиконовой долине.

Приложение поможет девушкам, которые подверглись обрезанию, получить медицинскую и правовую помощь. А девушки, которые знают о предстоящей операции, могут оповестить местные власти через тревожную кнопку в приложении.

Несмотря на то, что женское обрезание в Кении запрещено, по данным доклада Unicef, в 2016 году одна из пяти девушек подверглась процедуре.

«Это приложение — хороший способ призвать людей говорить о женском обрезании. Оно показывает, что каждый может участвовать в борьбе против калечащих операций на женских половых органах», — сообщила Доркас Азиамбо Овино, наставник группы.

6 февраля во всем мире празднуется день по борьбе с женским обрезанием, учрежденный Советом безопасности ООН. В 30 странах мира женское обрезание — серьезная проблема. Ежегодно процедуре подвергается более 2 миллионов женщин и девушек. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить