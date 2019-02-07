Подростки в Кении создали приложение для борьбы с женским обрезанием

Найроби, , 11:14 — REGNUM Группа подростков из Кении создала приложение i-Cut для помощи девушкам, подверженным калечащим операциям на женских половых органах. Об этом сообщает CNN Africa.

Студентки Стейси Овино, Синтия Отьено, Пьюрити Ачинг, Маскрин Атьено и Иви Акиньи называют себя «реставраторы». Они были единственными представителями из Африки в Technovation Challenge, проводимом в 2017 году в Силиконовой долине.

Приложение поможет девушкам, которые подверглись обрезанию, получить медицинскую и правовую помощь. А девушки, которые знают о предстоящей операции, могут оповестить местные власти через тревожную кнопку в приложении.

Несмотря на то, что женское обрезание в Кении запрещено, по данным доклада Unicef, в 2016 году одна из пяти девушек подверглась процедуре.

«Это приложение — хороший способ призвать людей говорить о женском обрезании. Оно показывает, что каждый может участвовать в борьбе против калечащих операций на женских половых органах», — сообщила Доркас Азиамбо Овино, наставник группы.

6 февраля во всем мире празднуется день по борьбе с женским обрезанием, учрежденный Советом безопасности ООН. В 30 странах мира женское обрезание — серьезная проблема. Ежегодно процедуре подвергается более 2 миллионов женщин и девушек. Об этом сообщает RFI Kiswahili.