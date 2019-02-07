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Российский Aurus Senat Limousine едет покорять ОАЭ

Техника

«Лимузин Путина» представят на выставке вооружения IDEX в ОАЭ

Москва, 7 февраля 2019, 10:18 — REGNUM  Отечественный Aurus Senat Limousine будет участвовать на выставке вооружения IDEX в ОАЭ, заявил глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг) РФ Денис Мантуров, 6 февраля.

Aurus Senat Limousine покажут в середине февраля на выставке вооружения IDEX в ОАЭ. Это одна из самых авторитетных выставок вооружения в мире.

Напомним, в ноябре 2018 г. в СМИ появилась информация, что широкой публике «Лимузин Путина» представят в марте 2019 года на международном автосалоне в Женеве.

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