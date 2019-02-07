В Китае испытывается беспилотный автобус под управлением сетей 5G

Чунцин, Китай, , 09:46 — REGNUM Беспилотный автобус, управляемый через мобильную сеть пятого поколения 5G, проходит испытания в китайском городе Чунцине, сообщает 7 февраля агентство Синьхуа.

Автобус оснащен такими технологиями, сетью контроллеров CAN и лазерным радаров. Он способен совершать все необходимые операции при помощи мобильной сети 5G. Автобус оснащен электродвигателем и имеет 12 посадочных мест. Его максимальная скорость движения может достигать всего лишь 20 км/ч.

Разработкой автобуса занимаются совместно китайский оператор сотовой связи China Mobile, китайский высокотехнологический гигант, занимающийся системами связи Huawei, Юго-восточный Университет и французская компания Easy Mile.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае был представлен «умный» карьерный самосвал, которому не нужен водитель для выполнения операций по перевозке, погрузке и выгрузке грузов.

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