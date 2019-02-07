Движение ж/д транспорта в России оптимизируют с помощью «умной системы»

Москва, , 09:45 — REGNUM В России создаётся «умная система» прогнозирования и оптимизации движения железнодорожного транспорта. Её разработкой занимаются учёные Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект», действующего на базе Московского физико-технического института (МФТИ).

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Как уточнил исполнительный директор центра Роман Горбачев, система, основная на технологиях искусственного интеллекта, сможет находить лучшее решение для организации транспортных перевозок на конкретном участке, что в конечно счёте приведёт к увеличению объёмов железнодорожных перевозок.

Кроме того, отмечают разработчики, система принесёт пользу и в случае возникновения нештатных ситуаций на железных дорогах.

«В перспективе вся транспортная экосистема будет работать в автоматическом режиме. Наша технология будет применима не только в российской железнодорожной отрасли, но и в других странах», — приводит ТАСС слова Горбачева.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году ОАО «РЖД» увеличили объём контейнерных перевозок на 14% по сравнению с 2017 годом. Всего было перевезено порядка 4,5 млн ДФЭ.

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