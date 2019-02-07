Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Caviar выпустила роскошный телефон с золотым православным крестом

Техника

Стоимость новинки составляет 279 000 рублей

Москва, 7 февраля 2019, 09:39 — REGNUM  Tsar-телефон Caviar с золотым покрытием представил производитель на своем сайте.

Шестиугольная модель смартфона украшена золотым крестом. На идею такого дизайна специалистов вдохновил легендарный князь древней Руси Владимира Святославовича. Стоит смартфон 279 000 рублей.

«Почитаемый, уважаемый и даже канонизированный правитель, Владимир не только провел свое государство по пути перемен, но и сам прошел уникальный путь от язычества и жестокости к православию и милосердию. Это впечатляющее духовное перерождение подсказало идею дизайна для роскошного телефона», — сообщается на сайте компании Caviar.

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