Caviar выпустила роскошный телефон с золотым православным крестом

Москва, , 09:39 — REGNUM Tsar-телефон Caviar с золотым покрытием представил производитель на своем сайте.

Шестиугольная модель смартфона украшена золотым крестом. На идею такого дизайна специалистов вдохновил легендарный князь древней Руси Владимира Святославовича. Стоит смартфон 279 000 рублей.

«Почитаемый, уважаемый и даже канонизированный правитель, Владимир не только провел свое государство по пути перемен, но и сам прошел уникальный путь от язычества и жестокости к православию и милосердию. Это впечатляющее духовное перерождение подсказало идею дизайна для роскошного телефона», — сообщается на сайте компании Caviar.

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