Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Google исполнил требование России по удалению ссылок на запрещенные сайты

Техника

С ноября 2017 года поисковики обязаны удалять ссылки на сайты, попавшие в реестр запрещенных сайтов

Вашингтон, 7 февраля 2019, 09:15 — REGNUM  Google приступил к выполнению требования Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по удалению ссылок на запрещенные сайты. Об этом 6 февраля сотрудник поисковика сообщил изданию «Известия».

Теперь Google удаляет ссылки на сайты попавшие в реестр Роскомнадзора. В него попадают сайты, содержащие призывы к экстремизму, пропаганду суицидов и порнографию, рекламирующие наркотики, азартные игры без лицензии, а также пиратские сайты, доступ к которым ограничен в России навсегда.

Компания Google будет подключаться к реестру Роскомнадзора, чтобы оперативно получать информацию о новых ресурсах, которые попали под блокировку.

Напомним, Google не фильтровал поиск в соответствии с этими нормами с ноября 2017 года, что вызывало неоднократные претензии Роскомнадзора.

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