Роскосмос испробовал все существующие способы для связи со «Спектром-Р»

Москва, , 08:03 — REGNUM Связь с российским космическим телескопом «Спектр-Р» установить пока так и не удалось. При этом специалисты испробовали все известные на сегодняшний день способы. Об этом сообщил советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по науке Александр Блошенко.

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"Те (способы восстановить связь — прим. ИА REGNUM ), которые предлагались, все попробовали», — приводит РИА Новости слова Блошенко.

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При этом, по словам представителя Роскосмоса, попытки связаться со «Спектром-Р» продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, космический аппарат «Спектр-Р» был запущен на орбиту 18 июля 2011 года. На сегодня он уже превысил свой гарантийный срок. 10 января 2019 года аппарат перестал выходить на связь. Позднее в Роскосмосе подтвердили наличие проблем в работе служебных систем космического аппарата «Спектр-Р». Специалисты Главной оперативной группы управления КА подключились к работе по устранению имеющихся замечаний.

Также было предпринято несколько попыток восстановить связь с аппаратом, однако все оказались безуспешными — ответного сигнала от телескопа получить так и не удалось. Теперь специалисты Роскосмоса проводят анализ выполненных работ для того, чтобы определить, что делать с телескопом дальше.

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