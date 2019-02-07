Вертолёт Ми-38 испытали в условиях экстремально низких температур

Москва, , 07:23 — REGNUM Специалисты Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля провели дополнительные испытания вертолета Ми-38 в условиях экстремально низких температур. При — 45 °C была проверена возможность техобслуживания вертолета, его подготовки к полету и запуска двигателей, сообщила пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Испытания проводились в Якутии на базе аэропорта «Мирный». Воздушная машина совершила 57 полетов и 18 наземных опробований силовой установки после выхолаживания. По словам исполнительного директора Московского вертолетного завода им М.Л.Миля Сергея Романенко, заявленные производителем характеристики вертолета соответствуют российским и международным требованиям норм лётной годности, однако Ми-38 обладает потенциалом для расширения возможностей.

«Увеличение температурного диапазона эксплуатации сделает Ми-38 привлекательным для компаний, ведущих добычу ископаемых в сложных климатических условиях Крайнего Севера», — пояснил Романенко.

Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля — дочернее предприятие холдинга «Вертолеты России». Специализируется на опытно-конструкторской и научно-исследовательской работе, проектировании, постройке и испытании опытных образцов вертолетной техники.

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