Обновленная Toyota Corolla поступит в РФ в единственной версии

Москва, , 07:29 — REGNUM Японский производитель Toyota представит в России новую модель Corolla с 122-сильным двигателем объемом 1,6 л. Такой вариант оснащения будет единственным, сообщает издание Motor.

Обновленный седан немного увеличился в размерах. Длина составит 4640 мм, ширина — 1780 мм при прежнем размере колесной базы — 2700 мм.

В основе модели — модульная архитектура TNGA, примененная в Camry и Prius. Спереди используются стойки McPherson, сзади — независимая многорычажная подвеска. Пару бензиновому мотору может составить шестиступенчатая механическая коробка передач или вариатор.

Для четырехдверной модели предусмотрен двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для мобильного устройства, проекционный дисплей, мультимедийный комплекс с восьмидюймовым экраном, комплекс безопасности Safety Sense 2.0.

Производство автомобилей стартовало в Турции в январе. К российским дилерам обновленная модель, как ожидается, поступит весной.

Стоимость новинки не уточняется. На сегодняшний день Corolla доступна в России от 1 млн 30 тыс. рублей — это версия с двигателем 1,33 литра мощностью 99 л. с. Седаны с мотором 1,6 литра (122 л. с.) стоят по меньшей мере 1 млн 146 тыс. рублей.

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