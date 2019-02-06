Среда, 6 Февраля 2019 года
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Япония будет разрабатывать «истребитель будущего»

Техника

Японский истребитель на основе стелс-технологии должен появиться к 2030-м годам

Токио, 6 февраля 2019, 17:44 — REGNUM  Международный новостной интернет-журнал The Diplomat сообщил о намерении Японии самой создать истребитель пятого поколения. Об этом заявило министерство обороны Японии. Согласно плану, «истребитель будущего» на основе стелс-технологии должен быть разработан к 2030-м годам.

Кроме этого, минобороны Японии подтвердило, что оно не будет производить замену парка своих истребителей F-2 на истребители иностранного производства. F-2 является лицензионным вариантом американского истребителя F-16 производства компании Lockheed Martin.

Ожидается, что к концу 2030-х годов закончится ресурс использования истребителей F-2. К этому времени и должен появиться новый японский истребитель собственного производства.

Программа разработки «истребителя будущего» должна начаться в этом году. Она рассчитана на 15 лет. Весь прошлый год минобороны Японии искало партнеров для работы по данному проекту. Предложения были направлены компаниям BAE Systems, Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman.

В качестве основного разработчика с японской стороны рассматривается компания Mitsubishi Heavy Industries.

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Военно-промышленный комплекс
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