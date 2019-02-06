В Жуковском исследуют движение космического корабля в атмосфере Марса

Жуковский, Московская область, , 16:02 — REGNUM Специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н. Е. Жуковского разработали программный код, при помощи которого воссоздали простейшую атмосферу Марса и траекторное движение в ней десантного модуля со скоростью 7−8 Маха, сообщает 6 февраля пресс-служба предприятия.

Исследование выполнялось в рамках задач совместного проекта российских ученых и Европейского космического агентства «ЭкзоМарс». Напомним, в 2020 году по этой программе планируется запуск космического комплекса в составе перелетного, десантного модуля и адаптера с системой отделения их друг от друга.

Во время эксперимента в ЦАГИ, в частности, изучался процесс абляции — плавления-испарения защитного слоя модуля под воздействием теплового потока. Эта технология, пояснили в институте, позволит эффективно снижать перегрев конструкционных элементов.

«Суть исследования — сохранить баланс, чтобы корабль не «сгорел» в марсианской атмосфере и не нарушил траекторию, чтобы он успешно долетел до «красной планеты» и выполнил свою миссию», — пояснила старший научный сотрудник отделения аэротермодинамики гиперзвуковых летательных аппаратов и объектов ракетно-космической техники ФГУП «ЦАГИ» Наталья Пальчековская.

В ходе исследования учёные получили промежуточные результаты, которые позволят численно смоделировать реальные условия обтекания спускаемого аппарата в марсианской атмосфере при небольших углах атаки до 10 градусов. Отмечается, что исследования в этом направлении продолжатся в текущем году.

Напомним, проект «ЭкзоМарс» — реализует Европейское космическое агентство и российской госкорпорация «Роскосмос». К настоящему времени реализован первый этап проекта — запущена станция «Экзомарс-2016». На втором этапе, который начнётся в 2020 году с запуска разрабатываемой станции, на Марс будет доставлен европейский марсоход и российская платформа, которая будет работать на поверхности «красной планеты» как долгоживущая автономная научная станция.

Читайте также: Ученые рассчитали плотность пород в кратере Гейла на Марсе