Среда, 6 Февраля 2019 года
16:04:41 МСК

Опубликован тизер экологически чистого автомобиля бренда Lagonda

Техника

Электромобиль будет с изящным дизайном и экстраординарным стилем

Лондон, 6 февраля 2019, 16:04 — REGNUM  Рекламу свой новой модели электромобиля Lagonda All-Terrain 6 февраля опубликовала пресс-служба бренда Lagonda.

Эта модель будет производиться на заводе в Сейнт-Атане. Выпуск Lagonda All-Terrain планируется в 2021 году, а в начале марта 2019 года на Женевском автосалоне будет представлен прототип Lagonda All-Terrain.

Известно, что новая модель будет нести «отличительные черты» концепта Vision (на фото выше), представленного на выставке 2018 года. Компания обещает «изящный» дизайн и «экстраординарный стиль», а благодаря компактной электрической силовой установке машина будет очень эффективна.

Читайте также: Уникальный Aston Martin Lagonda 1974 года выставлен на продажу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить