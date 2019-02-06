Опубликован тизер экологически чистого автомобиля бренда Lagonda

Лондон, , 16:04 — REGNUM Рекламу свой новой модели электромобиля Lagonda All-Terrain 6 февраля опубликовала пресс-служба бренда Lagonda.

Эта модель будет производиться на заводе в Сейнт-Атане. Выпуск Lagonda All-Terrain планируется в 2021 году, а в начале марта 2019 года на Женевском автосалоне будет представлен прототип Lagonda All-Terrain.

Известно, что новая модель будет нести «отличительные черты» концепта Vision (на фото выше), представленного на выставке 2018 года. Компания обещает «изящный» дизайн и «экстраординарный стиль», а благодаря компактной электрической силовой установке машина будет очень эффективна.

Читайте также: Уникальный Aston Martin Lagonda 1974 года выставлен на продажу