ВС РФ нужна эффективная система разведки и целеуказания

Москва, , 14:31 — REGNUM Еще 23 января 1983 года ВМС США получили первый боевой корабль, оборудованный многофункциональной боевой информационно-управляющей системой боевого управления «Иджис» (Aegis combat system). Им оказался ракетный крейсер «Тикондерога».

Ядро системы «Иджис» — это компьютерные системы управления и поддержки принятия решений. С помощью этой системы корабли ВМС США способны одновременно вести противовоздушную, противоракетную и противолодочную оборону, а также поражать надводные корабли противника.

Кроме этого, данная система в режиме реального времени позволяет в радиусе сотен километров круглосуточно обрабатывать и отражать полную картину воздушной, надводной и подводной обстановки вокруг любого корабля в море.

Военные эксперты считают, что Вооруженные силы РФ, обладающие современными высокоточными системами поражения, также нуждаются в широком внедрении систем, подобных «Иджис». По имеющейся информации, новейшие российские фрегаты уже получают системы боевого управления «Сигма-Э» и «Полимент».

5 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал заявление о необходимости переоснащения орбитальных группировок военных спутников. Это необходимо, по мнению министра, для эффективного применения высокоточного оружия. Для этого нужны данные, которые можно получить от современных спутников, которые обеспечат снимками поверхности Земли высокого разрешения.

Сергей Шойгу также сказал, что работа по техническому перевооружению орбитальной группировки российских спутников активно идет. К этому шагу российских военных подтолкнул опыт в сфере применения высокоточного оружия, который был получен во время войны в Сирии.