Морозы не помеха: BMW тестирует электрический кроссовер iNext

Стокгольм, , 13:47 — REGNUM Закамуфлированный прототип кроссовера BMW iNext был сфотографирован в шведском городе Арьеплуг, 6 февраля сообщается на сайте carsweek.ru.

Город, в котором тестировалась модель, находится недалеко от полярного круга.

Гордость немецкого автопрома BMW iNEXT называют новым «технологическим флагманом».

Известно, что электрокар будет построен на новой платформе. Он получит уникальную адаптивную подвеску и уникальную систему электрического полного привода. В качестве силового агрегата — двухмоторная компоновка, с высоковольтной электрической системой.

Предположительно, машина может появиться в продаже в 2021 году.

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