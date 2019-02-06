Chevrolet раскрыл характеристики пикапа Silverado HD 2020

Детройт, США, , 12:31 — REGNUM Стали известны характеристики обновленного пикапа Silverado HD 2020. Об этом 6 февраля сообщается на сайте carsweek.ru.

Основным новшеством пикапа стала возможность буксировки 16 102 кг, что на 181 кг или 52% больше, по сравнению с предыдущим поколением Silverado HD.

Кроме того, пикап стал длиннее, выше и шире, с удлиненной колесной базой в 132 см для моделей Crew Cab. Общая длина кабины со стандартной грузовой платформой почти на 30 см больше, чем у предыдущего грузовика, а также почти на 5,08 см выше.

Пикап оснащен новой 10-ступенчатой автоматической коробкой передач Allison. Каждый компонент, от трансмиссии до колес был модернизирован. Задняя ось оснащена 11,5-дюймовым кольцевым редуктором для моделей 2500HD и 12-дюймовым кольцевым редуктором для дизельных грузовиков 3500HD.

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