В России уточнили сроки поставки С-400 «Триумф» в Турцию

Москва, , 10:57 — REGNUM Россия намерена в оговорённые подписанным с Турцией контрактом сроки осуществить поставки зенитных ракетных комплексов С-400 в республику. Об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

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Шугаев в интервью газете «Коммерсантъ» отметил, что сроки в сторону сокращения были скорректированы уже дважды. Поставки, согласно заключённому в 2017 году контракту на С-400, будут осуществлены осенью 2019 года.

«Портфель заказов Турции сегодня превышает $1 млрд. […] К осени 2019 года обязательства будут выполнены», — сказал Шугаев.

Глава федеральной службы также добавил, что Турция имеет амбиции развития национальной оборонной промышленности. В свою очередь Россия может предложить конкретные решения по интересующим Турцию проектам. В частности, отметил Шугаев, Москва готова к сотрудничеству по авиационной технике и по двигателям.

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Поставки С-400 в Турцию идут по плану

«Контракт на С-400 предполагает также и опцион, там речь идёт о технологическом сотрудничестве. Мы готовы пойти на локализацию производства отдельных элементов этой системы», — сказал Шугаев, уточнив, что никакой опасности передачи или копирования чувствительной для российской стороны технологии не произойдет.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт с Россией на поставку ЗРК С-400 «Триумф», предназначенных для уничтожения средств воздушно-космического нападения, на сумму $2,5 млрд Турция подписала в 2017 году. Известно, что расчёты за поставки российских зенитных ракетных комплексов будут проводиться в национальных валютах.

Вашингтон предложил Турции вместо российских ЗРС С-400 «Триумф» закупить у США зенитно-ракетные комплексы Patriot. Анкара ответила отказом, так как предложение США не включало скидки на поставку комплексов и не предполагало передачу технологий. За российские комплексы Турция заплатит втрое меньше.

Напомним, ЗРК С-400 «Триумф» предназначен для уничтожения баллистических ракет, а также самолётов стратегической и тактической авиации. Дальность поражения достигает 400 км. Система способна уничтожать цели на высоте до 30 км.

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