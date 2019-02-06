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В челябинскую военную часть поступили новые вертолеты Ми-8

Техника

Вертолеты приступили к учебно-тренировочным полетам

В челябинскую военную часть поступили новые вертолеты Ми-8
Vitaly V. Kuzmin
Вертолёт Ми-8

Челябинск, 6 февраля 2019, 10:15 — REGNUM  В эскадрилью бригады армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны РФ, расположенную в Челябинской области, прибыли восемь новых вертолетов Ми-8 МТВ-5, сообщает 6 февраля пресс-служба округа.

«Вертолеты перебазированы на военный аэродром на Южном Урале, где приступили к учебно-тренировочным полетам», — говорится в сообщении.

Напомним, Ми-8 МТВ-5 — десантно-транспортный вертолет, предназначенный для перевозки десанта и крупногабаритных грузов до четырех тонн. Для эвакуации пострадавших в грузовой кабине может быть установлено 12 носилок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России» досрочно выполнили условия контракта с Министерством обороны России на поставку партии вертолётов Ми-8АМТШ.

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