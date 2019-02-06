Ford Sollers выпустил фургон с телескопическим механизмом и «люлькой»

Москва, , 10:14 — REGNUM Компания Ford Sollers выпустила спецверсию Ford Transit АГП-14Т с телескопическим механизмом и грузовой платформой, 6 февраля сообщается на сайте компании.

Ford Transit предназначен для проведения монтажных и строительных работ на высоте до 14,2 м. Основой для модели стал цельнометаллический фургон Ford Transit в версии с длинной базой и высокой крышей. Он был оснащен автовышкой с подъемным механизмом. Машина рассчитана на перевозку 3 человек (включая водителя). Среди прочих преимуществ автовышки — большой грузовой отсек.

«Стационарный пульт управления платформой дополнен дистанционным (на кабеле) для управления с земли. Еще одной конструктивной особенностью модели, повышающей безопасность и надежность подъемного механизма, является размещение рукава высокого давления, рабочего цилиндра телескопирования и электрических кабелей внутри стрелы, выполненной из высокопрочной стали», — говорится в сообщении компании.

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