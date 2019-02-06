Xiaomi получила патенты на смартфоны с нетипичной фронтальной камерой

Пекин, , 08:56 — REGNUM Компания Xiaomi запатентовала линейку смартфонов с несколькими отверстиями в экране. Об этом сообщается на сайте Всемирного ведомства интеллектуальной собственности (ВОИС).

На сайте организации размещены 24 изображения различных моделей смартфонов. Модели имеют безрамочный дизайн. Каждый смартфон оснащен, находящимися под дисплеем, датчиком приближения и датчиком освещения.

В отверстиях в левом в верхнем углу и в правом верхнем углу встроены камеры для селфи. Различия между аппаратами заключается в расположении отверстий и их форме. У одной из моделей камера располагается за экраном.

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