Xiaomi получила патенты на смартфоны с нетипичной фронтальной камерой

Пекин, 6 февраля 2019, 08:56 — REGNUM Компания Xiaomi запатентовала линейку смартфонов с несколькими отверстиями в экране. Об этом сообщается на сайте Всемирного ведомства интеллектуальной собственности (ВОИС).
На сайте организации размещены 24 изображения различных моделей смартфонов. Модели имеют безрамочный дизайн. Каждый смартфон оснащен, находящимися под дисплеем, датчиком приближения и датчиком освещения.
В отверстиях в левом в верхнем углу и в правом верхнем углу встроены камеры для селфи. Различия между аппаратами заключается в расположении отверстий и их форме. У одной из моделей камера располагается за экраном.
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