В Таиланде выпустили электрокар, спасающий от наводнения

Бангкок, , 07:44 — REGNUM В Таиланде стали продавать электрокар Fomm One, который не боится наводнений. Об этом 5 февраля сообщается на сайте motor.ru.

Сконструировал электрокар бывший инженер Toyota Хидео Цурумаки. Цена автомобиля составляет 664 тыс. бат (1,4 млн российских рублей). У машины изолированная от попадания влаги силовая установка.

Длина Fomm One около 2,5 метра, ширина — 1,3 метра, высота — 1,56 метра. Машина оснащена двумя пятикиловаттными электромоторами суммарной мощностью 14 лошадиных сил.

На одной зарядке электрокар способен проезжать до 160 километров. Максимальная скорость машины — 80 километров в час. Масса электрокара без батареи и дополнительно оборудования — 445 килограммов.

Читайте также: В соцсетях набирает популярность видео с необычным роботом-амфибией