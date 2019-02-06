Специалисты Минобороны РФ допустили отказ от калибра 5,45 мм в будущем

Москва, , 07:24 — REGNUM Сухопутные войска Вооруженных сил России рассматривают возможность отказаться от патронов калибра 5,45 мм, об этом пишется в сборнике «Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации — 2018».

Отмечается, что соответствующее решение может быть принято из-за недостаточного пробивного действия пуль на средней и высокой дальности стрельбы.

В третьем Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Минобороны в качестве аналога предложили рассмотреть возможность модернизации патронов и оружия калибра 7,62 мм. Патрон 5,45 мм поступил на вооружение в 70-х годах 20-го века, под него был скорректирован автомат АК-74.

Вместе с тем отметим, что агентство Интерфакс опубликовало утверждение, что вопрос об отмене патронов такого калибра в настоящее время в Вооруженных силах не рассматривается.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Минобороны РФ приняло на вооружение новые автоматы Ак-12 и АК-15, разработанные концерном «Калашников», а также автоматы АЕК-971 и АЕК-973, созданные специалистами завода имени Дегтярева. Автоматы созданы под патроны калибра 5,45 мм и 7,62 мм.

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