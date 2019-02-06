Франция создает V-Max как ответ российскому «Авангарду»

Париж, , 07:22 — REGNUM Во Франции началась разработка планирующего гиперзвукового боевого блока, способного двигаться со скоростью до 6 тыс. км/ч. Проект под названием V-Max рассчитывают реализовать за пять лет, сообщает американское издание военной тематики The National Interest.

Проект предполагает также создание стратегического ядерного оружия. В нем участвует компания ArianeGroup — совместное предприятие Airbus и Safran. Основой для комплекса послужит перспективная сверхзвуковая крылатая ракета ASN4G системы «воздух-воздух». Первые испытания V-Max намечены на конец 2021 года.

Авторы статьи, однако, сомневаются в способности французских специалистов создать такой комплекс за пять лет. Срок слишком короткий даже для страны с высоким технологическим потенциалом и развитой авиакосмической отраслью.

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Воплощение проекта V-Max в жизнь позволит Франции занять место в «гиперзвуковом клубе». Оружие такого типа создают несколько стран, в том числе Россия, США и Китай. Российский «Авангард», от которого, по оценкам, не сможет защитить американская ПВО, называют наиболее современным вооружением.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года во время испытаний на гиперзвуковой скорости крылатый блок совершил несколько управляемых маневров и поразил условную цель на полигоне Кура. На испытаниях комплекса «Авангард» присутствовал президент РФ Владимир Путин.

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