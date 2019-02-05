СМИ обсуждают отказ Армии России от 5,45-мм патронов. Армия не в курсе

Москва, , 21:58 — REGNUM Ряд российских СМИ 5 февраля опубликовал сообщения о намерении Вооруженных Сил РФ отказаться от использования патронов калибра 5,45 мм.

В качестве источника информации приводились материалы сборника «Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ-2018», опубликованного ГРАУ Минобороны РФ.

В частности, приводилась цитата следующего содержания: «В перспективе возможен отказ от применения в Сухопутных войсках оружия калибра 5,45 мм из-за недостаточного пробивного действия пуль по живой силе в средствах индивидуальной защиты на средних и повышенных дальностях стрельбы и сосредоточение усилий на модернизации и улучшении ТТХ патронов и оружия калибра 7,62 мм».

Стоит отметить, что агентство «Интерфакс» в противовес этим сообщениям опубликовало утверждение, что данный вопрос сейчас в вооруженных силах не рассматривается.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на вооружение ВС России были официально приняты несколько образцов новых автоматов — АК-12 и АК-15 концерна «Калашников» и АЕК-971 и АЕК-973, разработанный на Заводе им. Дегтярева.

Напомним, новые автоматы созданы под промежуточные патроны калибра и 5,45 мм и 7,62 мм.

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Кроме того, концерн «Калашников» в 2018 году поставил Минобороны РФ опытную партию модернизированных легких пулеметов РПК-16 под патрон 5,45-мм калибра.

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