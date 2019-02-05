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Для танка «Армата» создают более мощную пушку

Техника

Для нового танка разрабатывается пушка повышенной энергоемкости

Москва, 5 февраля 2019, 17:31 — REGNUM  Российские оружейники ведут разработку более мощной танковой пушки для танка Т-14 на платформе «Армата», сообщается в сборнике «Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ-2018», опубликованном Главным ракетно-артиллерийским управлением (ГРАУ) Минобороны РФ.

По материалам, представленным для сборника специалистами 3-го ЦНИИ Минобороны России, последние 40 лет основу вооружения отечественных танков составляли 125-мм орудия, претерпевшие за это время ряд модернизаций. В настоящее время для танка «Армата» разрабатывается танковая пушка повышенной энергоемкости.

Более подробной информации о разрабатываемой танковой пушке в документе нет.

Напомним, в 1991 году в СССР проводились испытания 152-мм танковых пушек, результаты которых были признаны успешными. После разрушения СССР эти работы были остановлены.

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Военно-промышленный комплекс
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