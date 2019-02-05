Украинская техника помогает Израилю наносить удары по Сирии

Иерусалим, , 16:38 — REGNUM Информационный портал Avia-pro со ссылкой на китайских военных экспертов сообщил, что эффективность авиаударов Израиля по территории Сирии возросла после приобретения ЦАХАЛ комплекса радиотехнической разведки «Кольчуга».

Данный комплекс производится на Украине. Поставка с Украины в Израиль станции радиотехнической разведки «Кольчуга-М» была осуществлена в марте 2018 года. Покупателем выступила израильская компания со штаб-квартирой в Тель-Авиве Airsom Ltd, а продавцом — дочерняя компания «Укроборонпрома» «Укрспецэкспорт». Планировалось использовать станцию в ходе учений ВВС Израиля.

Китайские эксперты считают, что именно «Кольчуга-М» позволила обнаружить точное местоположение всех сирийских средств ПВО: зенитных комплексов «Тор», «Панцирь-С1» и С-75, а также радиолокационную станцию JY-28.

Они также отметили, что до поставки и освоения станции радиотехнической разведки «Кольчуга-М» израильские ВВС относились к ударам по Сирии с особой осторожностью.

Следует заметить, что с 25 декабря 2018 года Израиль уже трижды наносил удары по целям на территории Сирии. Третий удар по аэропорту Дамаска и его окрестностям вызвал гибель 21 человека. После его нанесения постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джафари заявил о возможности симметричного ответа по аэропорту Тель-Авива.

Угроза Сирии нанести ответный удар по территории Израиля была поддержана Ираном и лидером ливанской «Хезболлы». Тель-Авив провел срочную мобилизацию специалистов ПВО из резерва и развернул дополнительные средства ПРО.