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Range Rover представил более мощную версию внедорожника Velar

Техника

Новинка с 542-сильным двигателем получила название Velar SVR

Лондон, 5 февраля 2019, 16:06 — REGNUM  Специалисты Range Rover доработали престижный внедорожник Velar, создав автомобиль с 5-литровым двигателем мощностью 542 л.с. и крутящим моментом в 680 Нм. Новинка получила название Velar SVR, сообщает 5 февраля издание Motor1.

Среднеразмерный внедорожник сохранит элегантные линии обычной модели и при этом будет сочетать свой безупречный дизайн с добавленной мощностью. Двигатель автомобиля будет работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, что позволит внедорожнику разогнаться до 100 км/ч всего за 4,5 секунды, а затем развить максимальную скорость до 274 км/ч.

В Velar SVR инженеры настроили полноприводную систему с улучшенной раздаточной коробкой и оснастили автомобиль более крупными тормозами.

Новая модель Velar на рынке Великобритании стоит £86,1 тыс. (около 7,4 млн рублей). Отмечается, что заказать автомобиль можно будет только в течение одного года.

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