Казанский авиазавод передал ВКС ракетоносец Ту-160 после модернизации

Казань, , 15:11 — REGNUM Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова (ПАО «Туполев», входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) передал Дальней авиации ВКС (воздушно-космических сил) России модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160 после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

В конце декабря ракетоносец успешно завершил программу наземных и летных испытаний на летно-испытательной площадке завода. 25 января самолет направился к месту базирования.

Отмечается, что в рамках модернизации была повышена эффективность применения ракетоносцев и продлен срок эксплуатации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на прошлой неделе Казанский авиационный завод посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Министр отметил, что по поручению президента России на Казанском авиазаводе возобновлено производство глубоко модернизированного самолета Ту-160М.

«Он будет оснащен новейшим бортовым комплексом обороны, современной надежной системой связи с усиленной помехозащищенностью, уникальным оружием, которое существенно расширит его боевые возможности при применении обычных и ядерных средств поражения. На самолет устанавливаются двигатели НК-32 второй серии, что значительно увеличит дальность и продолжительность полёта», — подчеркнул Шойгу и уточнил, что первая серийная машина, не имеющая аналогов в мире, должна поступить в войска уже в 2021 году.

30 января стало известно, что авиазавод получил 33 млрд рублей на реконструкцию. В январе 2018 года предприятие получило заказ на десять глубоко модернизированных самолетов Ту-160М2, а параллельно с этим на заводе ведутся работы по созданию следующей модификации стратегического бомбардировщика Ту-22М3М, совершившего первый полет 28 декабря 2018 года.