Hispano Suiza раскрыла некоторые детали будущего гиперкара Carmen

Барселона, Испания, , 15:09 — REGNUM Автомобильное предприятие Hispano Suiza выпустит электрический гиперкар Carmen в стиле довоенных автомобилей, сообщает 5 февраля издание TopGear со ссылкой на материалы компании.

Кузов машины будет представлен карбоновым монококом собственного производства, а силовую установку изготовит фирма QEV Technologies, выступающая партнёром некоторых гоночных команд. В компании пояснили, что при создании гиперкара разработчики «обеспечат основу для исключительной роскоши, комфорта, инноваций и внимания к деталям».

Отмечается также, что при создании Carmen авторы позаимствуют элементы дизайна Dubonnet Xenia 1938 года выпуска. Своё название машина получила по имени Кармен Матеу, внучки одного из основателей компании Дамиа Матеу. Премьера гиперкара, как ожидается, состоится на автосалоне в Женеве в следующем месяце.

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