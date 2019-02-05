Премьера нового кроссовера Mazda состоится в Женеве

Хиросима, Япония, , 12:27 — REGNUM Компания Mazda представит второй кроссовер из линейки нового поколения на Женевском международном автосалоне, который пройдет с 5 по 17 марта 2019 года, сообщает 5 февраля пресс-служба компании.

Подробных сведений об автомобиле в компании пока не озвучивают, однако указывают что он будет создан на новой фирменной платформе Skyactiv-Vehicle Architecture.

«Модельный ряд силовых агрегатов включает новейшие двигатели Skyactiv, в том числе революционный Skyactiv-X, в котором применяется уникальный метод воспламенения, сочетающий в себе лучшие характеристики бензинового двигателя и дизеля», — говорится в сообщении.

Двигателем с технологией SPCCI, напомним, оснащается модель Mazda3 нового поколения. Отмечается, что одновременно в Женеве также состоится европейская премьера обновлённого внедорожника Mazda MX-5.

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