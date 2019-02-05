Вторник, 5 Февраля 2019 года
11:36:42 МСК

LG Chem и Samsung SDI вошли в ТОП-5 производителей аккумуляторов для авто

Техника

Данные компании занимают четвертую и пятую позицию в мире

Сеул, 5 февраля 2019, 11:36 — REGNUM  По данным компании SNE Research, занимающейся исследованием рынка аккумуляторов, поставки аккумуляторных батарей для электромобилей в 2018 году увеличились на 83% до 109,8 ГВт·ч. В 2017 году данный показатель не превышал 60 ГВт·ч. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper.

Согласно данным компании, китайская технологическая компания Contemporary Amperex Technology заняла самую высокую долю рынка (23%), затем следует японская машиностроительная корпорация Panasonic (21,9%), китайская компания по производству автомобилей BYD (12,8%), химическая компания LG Chem (10,2%) и Samsung SDI (5,5%).

Известно, что общая доля производства этих пяти компаний выросла с 56,1% до 73,4% к 2018 году.

Среди южнокорейских компаний, химическая компания LG Chem заняла 4,3% рынка в 2016 году, однако ее позиции выросли к 2018 году. Компания по производству дисплеев, батарей и аккумуляторов Samsung SDI занимала лишь 3,1% рынка в 2016 году, однако с 2017 года занимает пятое место среди компаний по производству аккумуляторов.

Как сообщили представители компании SNE Research: «Поставки корейских компаний увеличатся в 2019 и 2020 годах, после того как на рынке появятся новые модели электромобилей».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крупный бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить