LG Chem и Samsung SDI вошли в ТОП-5 производителей аккумуляторов для авто

Сеул, , 11:36 — REGNUM По данным компании SNE Research, занимающейся исследованием рынка аккумуляторов, поставки аккумуляторных батарей для электромобилей в 2018 году увеличились на 83% до 109,8 ГВт·ч. В 2017 году данный показатель не превышал 60 ГВт·ч. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper.

Согласно данным компании, китайская технологическая компания Contemporary Amperex Technology заняла самую высокую долю рынка (23%), затем следует японская машиностроительная корпорация Panasonic (21,9%), китайская компания по производству автомобилей BYD (12,8%), химическая компания LG Chem (10,2%) и Samsung SDI (5,5%).

Известно, что общая доля производства этих пяти компаний выросла с 56,1% до 73,4% к 2018 году.

Среди южнокорейских компаний, химическая компания LG Chem заняла 4,3% рынка в 2016 году, однако ее позиции выросли к 2018 году. Компания по производству дисплеев, батарей и аккумуляторов Samsung SDI занимала лишь 3,1% рынка в 2016 году, однако с 2017 года занимает пятое место среди компаний по производству аккумуляторов.

Как сообщили представители компании SNE Research: «Поставки корейских компаний увеличатся в 2019 и 2020 годах, после того как на рынке появятся новые модели электромобилей».