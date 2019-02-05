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Флагманский корабль Балтфлота «Настойчивый» отремонтируют в 2019 году

Техника

На эсминце в том числе заменят двигательную установку

Калининград, 5 февраля 2019, 11:19 — REGNUM  Эсминец «Настойчивый» Балтийского флота Минобороны РФ встанет на плановый ремонт в 2019 году, заявил 5 февраля начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) по Балтфлоту Роман Мартов.

По его словам, на эсминце заменят двигательную установку и отремонтируют ряд систем жизнеобеспечения корабля. Кроме того, специалисты осмотрят и очистят подводную часть корпуса, а также отремонтируют винто-рулевую группу.

Напомним, ранее эксперт американского военно-политического издания National Interest представил список из пяти самых смертоносных кораблей военно-морского флота России. Так, в список попал флагманский корабль Балтийского флота эсминец «Настойчивый», который может поражать надводные корабли и подводные лодки.

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