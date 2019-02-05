Toyota представит новый Land Cruiser на автосалоне в Токио

Токио, , 11:06 — REGNUM Концерт Toyota готовит к премьере новое поколение внедорожника Land Cruiser. Концепт-кар будет представлен широкой публике на автосалоне в Токио осенью этого года, а в продаже новый автомобиль может появиться уже в 2020 году, сообщает издание Best Car.

Вместе с Toyota Land Cruiser, вероятно, будет представлен и родственный внедорожник Lexus LX. Обе машины сохранят рамную конструкцию, но при этом станут легче и безопаснее для пешеходов и пассажиров.

На смену 8-цилиндровым моторам могут прийти битурбированные 6-цилиндровые агрегаты объёмом 3,5 литра мощностью от 400 до 450 л.с. Такими, в частности, комплектуется флагманский седан Lexus LS 500. Отмечается, что обе модели впервые в их истории могут получить гибридные версии силовой установки.

Читайте также: К 60-летию Toyota Land Cruiser подготовлена версия Heritage Edition