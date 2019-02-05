Жители Южной Кореи чаще выбирают автомобили белого цвета — СМИ

Сеул, , 10:54 — REGNUM В Южной Корее больше предпочитают белые автомобили. Об этом сообщает сообщает Maeil Business Newspaper с ссылкой на крупнейшую в мире компанию по производству автомобильных красок.

Согласно результатам опроса, опубликованного 5 февраля компанией Axalta Coating Systems, каждый третий автомобиль (32%), проданный в Южной Корее в 2018 году был белого цвета.

В частности, 19% автомобилей были чисто белого цвета, а 13% — оттенка белый жемчуг.

После белого цвета по популярности следует серый цвет (21%), черный (16%) и серебристый (11%).

Известно, что ежегодно черный цвет выбирают 15−16%. Кроме того, черный цвет автомобиля символизирует статус и авторитет владельца и признан оттенком автомобилей класса люкс.

Не стоит забывать и про яркие оттенки. Было продано 9% синих автомобилей, 6% — красных, 3% — бежевых и коричневых автомобилей, 1% — желтых и золотых и менее 1% — зеленых.

По сравнению с данными за 2013 год, количество проданных автомобилей синего цвета увеличилось с 4% до 9%. Считается, что синий цвет — олицетворение скорости и в основном данный оттенок используется для малогабаритных автомобилей или спортивных внедорожников.

Согласно другому опросу от компании Axalta, в 2018 году по всему миру было продано 38% автомобилей белого цвета, 18% — черных, 12% — серых, 12% — серебристых, 7% — синих, 5% — бежевых и коричневых, 2% — желтых и золотых, менее 1% — зеленых.