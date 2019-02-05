Программисты улучшили функционал и дизайн Viber

Москва, , 10:40 — REGNUM Обновление мобильной версии мессенджера до версии Viber 10 произвели разработчики 5 февраля, сообщается на сайте ixbt.com.

Мессенджер получил новый дизайн и функционал. Список контактов и групповых чатов находится в одном окне. Свой номер телефона пользователи мессенджера теперь могут скрывать из чатов. Кроме того, разработчики обещают ввести в Viber функцию группового звонка, рассчитанного на 5 абонентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , Viber вошел в тройку лидеров среди мобильных приложений, которые были загружены на территории России в 2018 году. Также в тройку лидеров вошли WhatsApp и «ВКонтакте».