Вторник, 5 Февраля 2019 года
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Программисты улучшили функционал и дизайн Viber

Техника

Позднее разработчики планируют добавить в мессенджер функцию группового звонка

Москва, 5 февраля 2019, 10:40 — REGNUM  Обновление мобильной версии мессенджера до версии Viber 10 произвели разработчики 5 февраля, сообщается на сайте ixbt.com.

Мессенджер получил новый дизайн и функционал. Список контактов и групповых чатов находится в одном окне. Свой номер телефона пользователи мессенджера теперь могут скрывать из чатов. Кроме того, разработчики обещают ввести в Viber функцию группового звонка, рассчитанного на 5 абонентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , Viber вошел в тройку лидеров среди мобильных приложений, которые были загружены на территории России в 2018 году. Также в тройку лидеров вошли WhatsApp и «ВКонтакте».

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Мессенджеры
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