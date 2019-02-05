В Астане представили робота-уборщика, разработанного в Якутии

Астана, , 10:27 — REGNUM Автономного робота «NOMAD», способного выполнять уборку больших помещений, промышленных и коммерческих объектов, представили разработчики из Якутии в международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» (Астана), сообщает 5 февраля пресс-служба Северо-Восточного федерального университета.

Полностью автономное устройство моет полы и самостоятельно ориентируется в пространстве, обходя людей, стены и другие препятствия. При этом, умная машина экономно расходует воду, очищая ее во внутреннем резервуаре для повторного использования. В управление внесены элементы искусственного интеллекта. Это позволяет нескольким роботам эффективно взаимодействовать в одном помещении. По мере необходимости машины сами отправляются на станцию для замены аккумулятора и воды.

Отмечается, что в настоящее время разработчики планируют поставить 100 таких роботов для казахстанской клининговой компании, также ведутся переговоры на поставку 500 роботов для российских предприятий. Стоимость одного робота дешевле имеющихся аналогов при равных и даже более высоких технологических характеристиках. Кроме того, стороны прорабатывают вопросы создания полноценного промышленного производства роботов в Казахстане.

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