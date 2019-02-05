Флагманский седан KIA К900 будет стоить в России почти 3 млн рублей

Москва, , 09:05 — REGNUM Новый седан представительского класса KIA К900 появится в продаже у российских дилеров с 1 марта этого года. В базовой версии Luxe машина будет предлагаться по цене от 2'969,9 тыс. рублей, сообщила пресс-служба корейского автопроизводителя.

Флагманские KIA К900 будут представлены в трёх комплектациях: Luxe, Prestige и Premium. Их будут отличать бензиновые двигатели с непосредственным впрыском: 3,3-литровый V6 GDI мощностью 249 л. с., и крутящим моментом 347 Нм, либо V8 GDI с рабочим объёмом 5 литров, мощностью 413 л.с. и крутящим моментом — 505 Нм. Силовые агрегаты будут работать в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссии второго поколения, при этом на машинах будет работать система полного привода с динамическим распределением крутящего момента.

Отмечается, что комплектация двигателем V8 5,0 GDI будет доступна только для версии Premium. Она получит отделку интерьера кожей Nappa, потолочную панель с использованием замшевой отделки, систему фоновой подсветки ряд других преимуществ в интерьере. Отличительной особенностью K900 Premium с двигателем V8 станут 19-дюймовые колесные диски. Стоимость автомобиля в этой комплектации с двигателем V6 3,3 л составит 3'899,9 тыс. рублей, а с самым мощным двигателем V6 5,0 л — 4'399,9 тыс. рублей.

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