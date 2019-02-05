Renault обновила ультрабюджетный Kwid

Нью-Дели, , 08:43 — REGNUM Renault представила обновлённую версию ультрабюджетного кросс-хэтчбека Kwid для индийского рынка. При длине всего 3680 мм автомобиль будет стоить 266,7 тыс. рупий (246 тыс. рублей), сообщает издание BW Businessworld.

Автомобиль дебютировал в 2015 году и сразу стал бестселлером в Индии. В минувшем году обладателями машины стали 66 815 автомобилистов, однако по сравнению с 2017, объём продаж упал на 28%. При этом в рейтинге популярных в Индии автомобилей Renault Kwid опустился на семнадцатое место.

Рестайлинговая версия Kwid появилась в конце лета 2018 года. У неё посвежел внешний облик и интерьер, а в список опций были добавлены современный мультимедийный комплекс с камерой заднего вида. Последняя версия кросс-хэтчбека в базовой комплектации обзавелась ABS, подушкой безопасности для водителя и задним парктроником.

Линейка двигателей осталась прежней: обновленный Kwid комплектуется бензиновыми 3-цилиндровыми «атмосферниками» SCe объемом 0,8 или 1,0 л. Они имеют мощность 54 и 68 л.с. соответственно. Оба двигателя работают в паре с 5-ступенчатой МКПП, а литровая версия — еще и с «роботом» AMT.

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