KIA Tusker увидит свет на автосалоне в Нью-Йорке

Сеул, , 08:21 — REGNUM Новый компактный кроссовер KIA Tusker впервые будет представлен на автосалоне в Нью-Йорке. Автомобиль станет серийным продолжением концептуальной модели SP, концепт которой был показан на мотор-шоу в Нью-Дели, сообщает The Korean Car Blog.

Отличием этого автомобиля станет пятиместное исполнение. Также, вероятно, за основу машины будет взята платформа нового Hyundai Creta. Предполагается, что модель будет ориентирована на глобальный рынок.

В моторную линейку KIA Tusker могут войти два бензиновых агрегата с объёмом 2,0 литра с 150 л.с. и турбированный мотор 1,4 литра с 140 л.с., который уже используется в третьем поколении семейства Ceed. Таким образом, работать двигатель будет в паре либо 7-ступенчатым «роботом», либо новым вариатором iVT.

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