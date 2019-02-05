Производитель SAIC Motor отзывает 10,5 тыс автомобилей с китайского рынка

Пекин, , 07:49 — REGNUM Китайский автомобильный производитель SAIC Motor заявил об отзыве 10 570 автомобилей с китайского рынка в связи с дефектными компонентами, сообщает 4 февраля агентство Синьхуа.

Отзыв коснется 10 570 автомобилей марки Roewe RX5, произведенных в период с 20 июля по 31 августа 2018 года, сообщили в Государственной администрации рыночного регулирования КНР.

Дефектными оказались суппорты задних тормозов, которые могут не сработать надлежащим образом в ситуации экстренного торможения, что влечет неприемлемые риски для безопасности водителя и пассажиров. Автопроизводитель намерен заменить дефектные детали.

Продажи автомобилей компании SAIC Motor выросли на 1,75%в в 2018 году в сравнении с 2017 годом до 7,05 млн автомобилей, заняв в общей сложности 24% внутреннего рынка Китая. Продажи автомобилей под брендом Roewe и MG взлетели на 34,45% до 701,9 тыс. автомобилей за тот же период.

Как сообщала ИА REGNUM, компания Tianjin FAW Toyota Motor Co. отзывает с китайского рынка 186 тыс. автомобилей марки Toyota в связи с неисправностью подушек безопасности, которая была выявлена на автомобилях, произведенных с 2014 по 2017 годы.

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