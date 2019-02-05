Анонсирована цена на новые Mercedes-Benz B-Class в России

Москва, , 07:43 — REGNUM Автоконцерн Mercedes-Benz представит на российском рынке две модификации компактвэна B-класса третьего поколения. Стоимость новинок в начальной комплектации составит от 2,07 млн рублей (для B 180) и 2,28 млн рублей (для B 200), передаёт издание Autorating.

Обе модификации комплектуются 1,3-литровым бензиновым турбомотором, созданным совместно специалистами Daimler и альянса Renault-Nissan, семиступенчатым преселективным «роботом» 7G-DCT и передним приводом.

Версия Mercedes B 180 будет отличаться двигателем с отдачей 136 л.с. и 200 Нм, Mercedes B 200 — форсированным до 163 л.с. и 250 Нм турбомотором. Обе модификации оснащаются полузависимой задней подвеской, а многорычажка будет доступна только при заказе заниженной или адаптивной подвески.

Ожидается, что у дилеров Mercedes-Benz новый B-Class появится не ранее апреля текущего года.

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