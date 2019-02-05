Китайская компания Lenovo лидирует на рынке Израиля в компьютерном сегменте

Иерусалим, , 07:25 — REGNUM Китайский технологический гигант компания Lenovo перегнала американского конкурента компанию HP по объемам продаж компьютеров в Израиле в четвертом квартале 2018 года, сообщили компании International Data Corporation (IDC), специализирующейся на рыночных исследованиях, передает 4 февраля агентство Синьхуа.

Согласно предоставленных данным, в четвертом квартале 2018 года в Израиле в общей сложности было продано 219 тыс. новых компьютеров (включая настольные компьютеры и ноутбуки). Из них 31,7% пришлось на продукцию компании Lenovo. Вторую строчку по продажам заняла компания HP с 27,7% продаж на компьютерном сегменте рынка. За ней следует Dell с 20,4% продаж.

При этом, в исследовании также отмечается, что компьютерные продажи в Израиле в целом упали на 3,7% в четвертом квартале 2018 года. В Израиле только Lenovo, HP и Dell продают и ноутбуки, и настольные компьютеры всех категорий — для корпоративного сегмента, для домашнего пользования и для исследовательских институтов.

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