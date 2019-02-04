«Искандер-М» оснастят ракетами новых типов

Москва, , 20:17 — REGNUM Состоящий на вооружении российской армии оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» будет модернизирован и оснащен ракетами новых типов, сообщается в сборнике «Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение ВС РФ-2018», опубликованном Главным ракетно-артиллерийским управлением (ГРАУ) Минобороны РФ.

В тексте документа указано, что модернизация оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» будет проводиться для достижения технической способности гарантированного преодоления перспективных систем противоракетной обороны противника в любых погодных условиях.

«Ведущиеся и планируемые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы направлены как на модернизацию комплекса в целом, так и на создание для него новых типов ракет», — указано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил журналистам, что новая версия ракетного комплекса «Искандер-М» может быть представлена не ранее 2020 года.

В том же году генеральный конструктор АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) Валерий Кашин сообщил о создании для комплекса «Искандер-М» не менее семи типов ракет.

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