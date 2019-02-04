Военно-морской флот США заказал постройку сразу двух атомных авианосцев

Вашингтон, , 18:48 — REGNUM Пентагон подписал контракт на постройку для ВМС США двух однотипных атомных авианосцев проекта Gerald R. Ford, сообщает 4 февраля интернет-ресурс bmpd со ссылкой на пресс-службу американской судостроительной корпорации Huntington Ingalls Industries — Newport News Shipbuilding.

Общая сумма контракта составляет почти $15 млрд. После завершения постройки авианосцы будут включены в состав ВМС США под бортовыми номерами CVN 80 и CVN 81.

Командование флота указывает, что одновременный заказ сразу двух кораблей позволил сэкономить более $4 млрд. С учетом заказов на вооружение и оборудование, атомные авианосцы CVN 80 и CVN 81 обойдутся военному бюджету США в $24 млрд.

Уточняется, что фактические работы над авианосцем CVN 80 Enterpise начались уже в 2016 году и его сдача военным должна произойти в 2028 году. Авианосец CVN 81 начнут строить в 2023 году со сроком сдачи, назначенным на 2032 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2024 году ВМФ США планирует получить от кораблестроителей второй атомный авианосец проекта Gerald R. Ford, который войдет в состав флота под обозначением CVN 79 John F. Kennedy.

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