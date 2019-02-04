Китай сможет легко поражать авианосные группы ВМС США

Пекин, , 18:32 — REGNUM Военный новостной сайт China Military Online опубликовал статью о стоящих на вооружении ВМС НОАК истребителях Су-30МК2. В статье проводится анализ серии фотографий первых тренировочных полетов данных самолетов 6 января 2019 года.

На фото взлетающий истребитель Су-30 МК2 несет ракету класса «воздух-воздух» PL-12. Это говорит о том, что Китаю удалось модифицировать систему управления огнем самолета (либо поставить свою систему управления огнем), чтобы он мог нести вооружение китайского производства.

Изначально данный самолет мог нести только противокорабельные ракеты российского производства Х-31 и Х-41. Эти две ракеты уже устарели, и их характеристики давно отстают от китайских противокорабельных ракет YJ-12. Кроме того, ракеты Х-31 экспортировались в США для использования в качестве ракеты-мишени, и, вполне вероятно, что США нашли способ сбивать их.

Китайские аналитики считают, если на фото Су-30 МК2 несет ракету класса «воздух-воздух» PL-12, то это значит, что он может нести и ракету класса «воздух-поверхность» YJ-12.

Истребитель Су-30МК2 имеет три 2-тонных точки подвешивания, в то время как ракета YJ-12 весит всего две тонны. То есть каждый истребитель Су-30МК2 может нести по три противокорабельных ракеты YJ-12 для поражения целей в радиусе 1500 км.

По мнению китайских аналитиков, истребитель Су-30МК2, взлетающий с материковой части Китая, может атаковать цели противника в пределах более половины Южно-Китайского моря. И он может покрыть все Южно-Китайское море, если взлетит с острова Юнсин.

По имеющейся информации, скорость ракеты YJ-12 доходит до 4 М. Ее дальность полета достигает 400 километров и зависит от высоты.

Таким образом, истребитель Су-30МК2, оснащенный ракетами YJ-12, станет одним из самых опасных видов оружия против авианосного флота противника.