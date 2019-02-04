Круче «Джавелина». В России начинается разработка ПТРК нового типа

Москва, , 18:12 — REGNUM Российские оружейники намерены создать противотанковый ракетный комплекс нового поколения, в чём-то схожий с разработанным в США ПТРК FGM-148 Javelin, сообщается в сборнике «Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации — 2018», составленном специалистами ГРАУ Минобороны РФ.

Новый комплекс будет разработан как единый, пригодный к применению как в носимом, так и в самоходном варианте.

От американского ПТРК FGM-148 Javelin будет позаимствован принцип «мягкого пуска» ракеты, позволяющий вести огонь из зданий и фортификационных сооружений. Напомним, маршевый двигатель ракеты FGM-148 Javelin включается после ее выхода из пусковой установки.

Кроме того, ракеты нового российского комплекса будут оснащены системой самонаведения по принципу «выстрелил и забыл». Коррекция полета ракеты будет производиться за счет постоянного обновления шаблона цели в двух диапазонах, инфракрасном и оптическом.

Российские разработчики заявляют, что учтут недостатки американского комплекса и избавят от них свой противотанковый комплекс.

Напомним, главными недостатками FGM-148 Javelin является малая дальность полета ракеты и неспособность головки самонаведения преодолевать аэрозольные дымовые завесы.

Стоит отметить, что сроки разработки нового российского противотанкового ракетного комплекса на данный момент не указаны.

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