Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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В американском модуле МКС прорвало туалет

Техника

К счастью, электронное оборудование не пострадало

Вашингтон, 4 февраля 2019, 16:52 — REGNUM  На Международной космической станции, в американском модуле Tranquillity произошел прорыв туалета. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Известно, что астронавты отсоединили магистраль подачи воды в космический туалет в своем модуле Tranquillity, и из нее полилась жидкость. Пока американские астронавты устраняли утечки, в модуль вылилось более 10 литров воды.

В итоге экипажу МКС в условиях невесомости пришлось собирать воду всеми имеющимися на станции полотенцами. К счастью, вылившаяся вода никак не повлияла на работу электрооборудования МКС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё летом 2018 года NASA заказало у российской ракетно-космической корпорации «Энергия» техническое обслуживание и замену элементов туалета в американских модулях МКС.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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