В американском модуле МКС прорвало туалет

Вашингтон, , 16:52 — REGNUM На Международной космической станции, в американском модуле Tranquillity произошел прорыв туалета. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Известно, что астронавты отсоединили магистраль подачи воды в космический туалет в своем модуле Tranquillity, и из нее полилась жидкость. Пока американские астронавты устраняли утечки, в модуль вылилось более 10 литров воды.

В итоге экипажу МКС в условиях невесомости пришлось собирать воду всеми имеющимися на станции полотенцами. К счастью, вылившаяся вода никак не повлияла на работу электрооборудования МКС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё летом 2018 года NASA заказало у российской ракетно-космической корпорации «Энергия» техническое обслуживание и замену элементов туалета в американских модулях МКС.