Электрокроссовер Volkswagen I.D. Cross появится на рынке до 2024 года

Вольфсбург, Германия, , 15:10 — REGNUM Производство серийного электрического кроссовера Volkswagen I.D. Cross начнётся до 2024 года. Автомобиль будет стоить от £18 тыс. (1540 тыс. рублей), сообщило издание Autocar со ссылкой на представителей автопроизводителя.

Директор бренда Volkswagen по стратегическим вопросам Майкл Йост пояснил, что I.D. Cross является частью современного проекта «Народный автомобиль» и, вероятно, он появится в продаже уже в 2023 году.

Компактный пятиместный кроссовер будет иметь увеличенную высоту дорожного просвета и габаритные размеры, аналогичные существующему T-Roc с двигателем внутреннего сгорания. Машина станет частью предстоящей линейки Volkswagen с питанием от электрических батарей. В ту же линейку входит хэтчбек Neo, выпуск которого запланирован на 2020 год.

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