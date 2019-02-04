На Украину прибыли последние пять локомотивов General Electric

Киев, , 15:11 — REGNUM Украина получила все 30 локомотивов американской компании General Electric, заявил глава правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов 4 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Чиновник рассказал, что последние пять локомотивов разгрузили 1 февраля в порту Ильичёвска (переименован в Черноморск).

«Дальнейший маршрут отработан. Сначала — на Крюковский вагоностроительный завод. Там на доукомплектации пребывают ещё десять американских локомотивов», — заявил Кравцов.

Он отметил потрясающую эффективность американской техники. По словам чиновника, тепловозы экономят 30% топлива, по сравнению со старыми советскими локомотивами, а также проходят гораздо большее расстояние — 540 км в сутки против 360 км.

«15 новых локомотивов сегодня обеспечивают четверть теплотяги в трёх региональных филиалах, где они работают: Приднепровском, Донецком и Одесском», — рассказал Кравцов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр инфраструктуры Украины Александр Кава уже не раз указывал на малую грузоподъёмность «американских» тепловозов General Electric, которые произведены в Казахстане. Как правило, проблему решали с помощью старых советских локомотивов.

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